Koristuseksperdid: 5 detaili, mida sügisel tihedamini puhastada võiksid

Pindade puhastamine, täpselt nagu ka tihe kätepesu, hoiab salakavalad viirused ja haigustekitajad eemal. Selleks, et viirushooaeg muretult üle elada, soovitavad puhastuseksperdid alljärgnevat viite detaili veidi tihedamini puhastada.

Nõudepesukäsnad tasub tegelikult iga kahe nädala tagant välja vahetada. Ei ole mõtet säilitada midagi, millest on kujunenud suur bakteripesa, vahendab brit.co.uk.

Puidust lõikelauad on bakterikolooniate üheks lemmiktegevuskohaks. Lõikelauda on soovitatakse valgendi või söögisoodaga puhastada, sedaviisi on toiduainete ristsaastumise oht väiksem.