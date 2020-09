Riik otsib osalejaid tehaselise rekonstrueerimise pilootprojekti

Riik plaanib turule tuua tehases toodetud elementidega renoveerimise meetodi, mis vähendab tunduvalt hoonete korrastamisele kuluvat aega ning aitab omakorda suurendada renoveerimismahtusid. Selle saavutamiseks töötasid MKM ja KredEx välja pilootprojekti, mille käigus plaanitakse korda teha kuni 20 viiekorruselist elamut, mis on ehitatud näiteks Mustamäe, Õismäe ja Lasnamäe, Annelinna või «hruštšovka» tüüpprojekti järgi.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on mitmeid põhjuseid, miks korteriühistud võiksid projektis osalemist kaaluda.

«Ühelt poolt on see hea võimalus toetada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ehitussektoris, aga teiselt poolt seisneb korteriühistute huvi kindlasti ka selles, et riik katab elamu korrastamise kuludest kuni poole. Lisaks jääb korteriühistute õlule tavapärasest vähem asjaajamist, sest nii projekteerija kui ka ehitaja leidmisega tegeleb KredEx,» ütles ta. Tulemusena vähenevad maja küttekulud umbes poole võrra ning paraneb nii hoone välimus kui ka sisekliima.