Briti kaubamajadeketi John Lewis & Partners iga-aastasest raportist selgub, et koduotsijate mentaliteet on muutumas. Kõige suurem murrang seisneb seejuures avatud planeeringute minetamises.

Avatud planeeringuga majapidamine on miski, mis tänapäeva koduotsijat enam ei kõneta. John Lewis & Partnersi uuringust selgus veel, et üks perekond viiest on juba avatud planeeringutega lõpparve teinud, vahendab idealhome.co.uk. Samuti ilmnes uuringust, et lausa viiendik küsitletuist ihkaks kodus rohkem privaatsust.