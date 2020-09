4 olulist küsimust, millele enne kodulaenu võtmist vastus leida

Kodu ostmine ja laenu võtmine on kliendi jaoks väga tähtis otsus. See on toode, millega seotakse end väga pikaks perioodiks, valdavalt 25-30 aastaks, seega peab laenutaotleja olema kindel, et suudab omale sissetuleku tagada ja laenumakseid tasuda ka tulevikus. Tihti taotletakse laenu üksi, ent võimalusel soovitame seda teha koos kaaslasega – nii saab pank arvestada sissetulekuna mõlema taotleja palkasid, mis tagab suurema tõenäosuse soovitud laenusummale positiivse otsuse saamiseks ning aitab ka tagasimakseid paremini hajutada. Tähtis on, et sissetulekutest piisaks nii laenumaksetekst kui ka igapäevasteks kulutusteks.