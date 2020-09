PILDID ⟩ Nõmme mändide all müüakse võimsa fassaadiga eramut

Tegemist on tõeliselt imelise koduga. Nõmme rohelusse mässitud kinnistu on ideaalne pelgupaik neile, kes tahavad elada linnas, kuid eelistavad siiski rahu ja vaikust.

Kinnistul asuva modernse peamaja iga väiksemgi detail on hoolega läbi mõeldud. Ruumid ei asetse juhuslikult, vaid on piinliku täpsusega planeeritud ja paika sätitud.

Magamistoad asuvad maja teisel korrusel ning kokku on neid neli. Vannitube on teisel korrusel kaks, seega järjekorda tekkida ei tohiks. Peamagamistubadest pääseb pererahvas ka avarale rõdule ning ühes magamistoas on suur garderoob.