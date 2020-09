Toidu- ja joogidegusteerija Martin Isarki sõnul ei tohi tee valmistamiseks keevat vett kasutada. Eksperdi sõnul maitseb selline jook nagu «kapsa keeduvesi». Isark õpetab, et tee valmistamiseks tuleb kasutada vett, mille temperatuur on ligikaudu 80 kraadi, vahendab Mirror .

Ekspert seletab, et keeva vee kasutamine on vana sisseharjutatud komme, millest oleks aeg vabaneda. Nimelt jättis kunagi joogivee kvaliteet tihti soovida, seega oli mõistlik see enne tarbimist läbi keeta, et tervisele kahjulikud mikroobid hävitada.