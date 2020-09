Hollandi jahitootja Royal Huisman on tuntud hulljulgete projektide elluviimise poolest. Juba kaks maailma suurimat jahti disaininud ja valmis ehitanud ettevõte on võtnud eesmärgiks üle oma varju hüpata ja järjekordse rekordiga maha saada.

Royal Huismani disainiosakond on valmis saanud maailma kõrgeima purjega luupi (ühemastiline jaht - toim.) kontseptsiooniga. The Apex 850 nime kandev alus saab olema 85 meetrit pikk ning selle purje tipp ulatub lausa 107 meetri kõrgusele veepinnast. Võrdluseks, see on 14 meetrit kõrgem kui maailmakuulus Ameerika Ühendriikide vabadussammas, vahendab Mega Yacht News.