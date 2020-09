GALERII ⟩ Selgusid Eesti Arhitektide Liidu aastapreemia nominendid

Parimad väikeobjektid valis välja žürii, kuhu kuulusid arhitektid Indrek Allmann ja Karli Luik, maastikuarhitekt Lidia Zarudnaya ja kirjanik Jan Kaus ning arhitekti aastapreemia osas tegi valiku rahvusvaheliselt tuntud Soome arhitekt Samuli Woolston ALA arhitektibüroost. Kokku on tänavu kümme nominenti, kelle seast kuulutatakse välja kaks laureaati 9. detsembril pidulikul arhitektuuripreemiate tseremoonial Kultuurikatlas.

Arhitektide Liidu asepresidendi Katrin Koovi sõnul on nominentide hulgas tugevalt esindatud vanade huvitava arhitektuuri ja ajalooga hoonete rekonstrueerimislahendused, mis näitab jätkusuutliku mõtteviisi levikut Eesti ühiskonnas.

«Järjest enam on hakatud mõistma, et olemasolevate ehitiste kohandamine uutele kasutustele on suures pildis nii keskkonnasõbralik kui ka väärtust hoidev ja lisav tegevus. Väikeobjektid torkavad silma nii huvitavate kontseptsioonide, disaini kui ka tehnilise innovatiivsuse poolest,» lisas Koov.