Korstnalõõrid puhastatud? Enne kütteperioodi algust tasub lasta spetsialistil korstent kontrollida

«Eriti võiks seda soovitada inimestele, kes ostavad endale vana või renoveeritud maja, kuid ei ole hästi kursis, kuidas on sealsed küttesüsteemid ehitatud ja hooldatud. Paljudes kodudes võib ju tunduda, et korsten on ilusa tapeediga kaetud ning sellega küll miskit ei juhtu. Tegelikult aga ei tohi korstnaid ei tapeedi ega muu põleva materjaliga üldsegi katta. Kindlasti on oluline, et väline korstna osa oleks piisava kõrgusega ja mõradeta, et ahi saaks toimida parimal võimalikul viisil. Tavainimese silm ei ole paraku alati spetsialisti silm, et aru saada, kas korstna kõrgus on piisav ja kas ta on ohutu,» ütles ERGO kindlustuse varakahjude osakonna juht Erko Makienko.