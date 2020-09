Tabasalu südamesse kerkib järgmise aasta sügiseks enam kui 100 uut kodu

Ta lisas, et Tabasalu Kodu kvartalis valmib kokku neli ridaelamut ja neli kortermaja, kus on palju kolme- kuni viietoalisi.

«Tabasalu on kõrgelt hinnatud elupiirkond, kus on kaunis loodus, palju rohelust, samas kõik igapäevaseks eluks vajalik käe-jala juures, toimiv infrastruktuur ning pealinn kiviviske kaugusel,» selgitas Vähi, miks juba enne ehituse algust on esimestest müügil olevatest kodudest ligi kolmandik juba müüdud.

Korterid ja ridaelamud on läbimõeldud planeeringutega, ilmakaarte suhtes hästi asetsevad suurte klaaspindadega ja väga valgusküllased. Ridaelamutes on kuus boksi läbi kahe korruse ning kõikides kolme- ja neljakorruselistes kortermajades on liftid. Samuti on pea kõigil kodudel suur rõdu või terrass. Elamukompleksi rajatakse lastele oma mõnus mänguväljak.