Mis langus? Kinnisvaraarendajad otsivad juba uusi projekte

«Kogenud arendajad otsivad turul väga aktiivselt uusi võimalusi,» rõhutas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. «Põhjus pole mitte müümata korterites, vaid heas müügitempos, kus tuleb otsustada järgmiste projektide töössepanek, et paari aasta pärast müügis olla.»

Meedias ilmunud väited turu küllastumisest on Saksingu kinnitusel osutunud alusetuks. «Ostjate esimene eelistus on jätkuvalt uus vara, umbes iga kolmas müüdud korter on uus,» rõhutas ta.