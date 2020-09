Inglismaal Kessinglandi külas asuv endine õhujõudude helikopter Lynx AH9A mahutab kuni kaks öömajalist. Kopterit kasutati filmi «Kiired ja vihased 9» võtetel. Huvilistel on seejuures ligipääs nii kapteni kui abipiloodi istmekohtadele, vahendab thesun.co.uk.

Maalapp, kus kopter asub, on samuti tervenisti öömajaliste päralt: siin on lausa oma siseõu, kust leiab ka kümblusbasseini. Liivarand asub ööbimispaigast vaid 15 minuti kaugusel. Kes soovib aga kopteriga päriselt lendama minna, võib läbi põigata lähedal asuvast Becclesi lennujaamast, kus on võimalik endale või oma lähedastele lennuõppetunde võtta.