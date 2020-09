Spetsialistide põud ja ühistute hädad takistavad vanade rõdude korrastamist

Viiekorruselise paneelmaja korteriühistu koosolek Mustamäel. Päevakorras on hoone rõdude remont, sest üks korteriomanik ei julge enda sõnul juba ammu enam rõdule minna. Esimene üldkoololek on otsustusvõimetu, sest kohale ei ilmu piisavalt korteriomanikke. Lootused on sama päevakorraga üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline osalejate arvust hoolimata.

«Kredexi toetused on ikkagi suunatud energiatõhususe suurendamiseks. Aga mida me näeme vanade paneelmajade puhul, mida on Kredexi toetusega palju tehtud, on see, et ühes tervikliku rekonstrueerimisega ja soojustamisega tegeletakse ka nende rõdupiiretega. Need tõesti on ajale jalgu jäänud ja vajavad uuendamist,» rääkis Kerge.