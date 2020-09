Kohkunud tartlased kutsusid politsei, kuna avastasid prügikonteinerist midagi šokeerivat!

Nädalavahetusel saime äreva teate, et Tartus on ühes prügikonteineris laip. Patrulli saabudes oli "laip" õnneks ellu ärganud, mees oli unesegane, kohmis konteineris ringi ning seletas, et talle lihtsalt meeldib seal tukkuda ja miskit abi ta ei vaja. 🥳#LõunaP #Politsei pic.twitter.com/Pbd6cE0gMB