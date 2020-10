Eestis on 2015. aasta seisuga kokku loendatud 2222 saart ja laidu. Enamik neist kuuluvad küll riigile või on mitme maaomaniku vahel ära jagatud, kuid nii mõnedki neist on eraomandis.

Erasaared on laias maailmas üpris tavaline nähtus, kuid Maarjamaal ei ole neist palju kuulda olnud. Sellegi poolest tuleb tõdeda, et erasaared ei ole Eestis nii haruldased kui esmapilgul arvata võib. Suuremad saared on küll mitme maaomaniku vahel ära jagatud, kuid leidub terve hulk erinevaid laide ja väikesaari, millel on vaid üks omanik.