PILT ⟩ Elva spordihoone tualettruumi ajutine klaassein paneb kohalikke muigama

Arbi järve äärde rajatud spordihoone on linna üks säravaim pärl, mis hiljuti valminud promenaadi veelgi kaunimaks teeb. Suureks õnnetuseks lendas aga muruniiduki terade vahelt spordihoone aknasse kivi. Kivi tabas tualettruumi toonitud klaasi, mis selle peale purunes. Katkisest klaasist suurt tolku ei ole, seega asendati see uuega.

Uus klaas pani linnaelanikud aga muhelema, kuna see on täiesti läbipaistev. Kentsakas vaatepilt ei ole aga jäädav. Elva linna kommunikatsioonispetsialisti sõnul ootab klaas toonivat katet, mis pakub vähe rohkem privaatsust. Seniks aga pakub ajutine lahendus linnaelanikele rohkelt nalja. Muretsema õnneks ei pea, hoones on teisigi tualettruume, kus häda ära teha.