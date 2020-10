Eestis hakati tootma kortermajadele mõeldud elektriautode laadijaid

Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuki sõnul on elektriautode trend praegu kõikjal maailmas tõusuteel.

«Meie kui tootjate jaoks on see kahtlemata põnev, sest nii saame pakkuda lahendusi probleemidele uues valdkonnas ning luua pika eluea ja kõrge kvaliteediga tooteid. See on hea väljakutse, mis võimaldab arendada Keilas nii meie kohalikku tootmist kui ka täiustada siinseid tehnilisi teadmisi,» sõnas ta.

Tänu toetusmeetmetele on ka Eestis käesoleval aastal elektrisõidukite arv kiirelt kasvanud ning uuringute kohaselt laetakse 75 protsenti elektriautodest just kodudes. Ensto Enseki elektrivaldkonna ekspert Andres Meresmaa sõnul on toimunud muutus ka elektriautode omanike seas, kelleks varem olid peamiselt eramajade omanikud, kuid nüüd üha rohkem ka kortermajade elanikud.

«Uued laadijad, mida asusime Keilas tootma just kortermajade ja eramajade jaoks, võimaldavad kasutajaid identifitseerida ja hiljem neile arveid esitada,» selgitas Meresmaa ja lisas, et see toimub sisseehitatud MID klassi arvesti ja tuvastamist võimaldava RFID kaartide abil, mis saadavad info pilveserverisse.

Eestis toodetavad laadijad on välja töötatud ja testitud Soomes, lähtudes Põhjamaale sobilikust kliimast. FOTO: AS Ensto Ensek

Keilas Ensto tehases valmistatud laadijad on mõeldud nii täiselektriautodele kui ka pistikhübriididele ning saadaval nii 16-amprise kui ka 32-amprise võimsusega, mis on varustatud kas Type2 laadimispesa või Type2 laadimiskaabliga.