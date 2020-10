KUUM KANT ⟩ Uus kortermaja Telliskivis müüdi kohe pärast valmimist välja

1Partner Arenduse juhi Erkki Ääremaa sõnul on korterite tehinguarvud vähenenud, aga kindlat tüüpi kinnisvara ostetakse sama palju kui enne.

«Näiteks Kalamaja on endiselt kuum piirkond ja mida Telliskivi loomelinnakule lähemal, seda nõutum. Seda näitab värske arendusprojekt Telliskivi tänaval, mille korterid osteti koroonakriisist sõltumata kiiresti ära. Kui Kalamajas on huvi ja nõudlus endiselt kõrge, siis samal ajal on geneeriliste põlluarenduste puhul endiselt peamine argument hind,» ütles Ääremaa.