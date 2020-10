PILDID ⟩ Häädemeeste vallas müüakse vanasse kirikusse ehitatud külalistemaja

Liivimaa maanõukogu liikme Wilhelm Reinhold Staël von Holsteini korraldusel rajatud kirik valmis 1880. aastal. Maakivist seintega hoone leiab nüüd aga kasutust hoopis külalistemajana. Kiriku otstesse on ehitatud puidust laiendused, mis on ilusa tumepunase värviga üle võõbatud.

Peahoone on võrdlemisi viisakalt säilinud, sama ei saa aga öelda kinnistul asuva kümne kämpingumaja kohta. Need on amortiseerunud ning vajavad remonti või väljavahetamist. Kirikuhoone on muinsuskaitse alla. Kaitsevöönd ulatub kiriku välismüürist viiekümne meetri kaugusele.