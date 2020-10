Batuutidest naaberkrundi puudeni: sügistormide eel tasub kodu väga kriitilise pilguga üle vaadata

«Varakindlustuses on peamiselt tegu kahjudega, kus murdunud puu või suur oks on lõhkunud maja, piirdeaia või auto. Õnneks on haruldased juhtumid, kus kukkuv puu vigastab inimest. Seetõttu tasub kõigepealt endal perioodiliselt hinnata oma kinnistul või selle naabruses olevate puude seisukorda ning vajadusel kutsuda kohale ekspert, kes puud üle vaatab,» ütles PZU varakahjude grupi juht Marge Habakukk. Sellisel juhul on võimalik tormi kahjusid ennetada ja ohtlikud puud eemaldada.