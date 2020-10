Kevadise madalseisu seljatanud kinnisvarafirmad ennustavad visa taastumist

Kinnisvaraportaali city24.ee teatel suurenes septembris näiteks Tallinnas tehingute arv võrreldes augustiga lausa 32 protsenti. Samuti tõusid hinnad, näiteks eelmise aastaga võrreldes oli ruutmeetri hind 10 protsenti kallim. Samas oli City24 juhataja Karin Noppel-Kokerovi sõnul augustis eelmise aastaga võrreldes 20 protsenti vähem tehinguid. Noppel-Kokerov ütles aga, et kinnisvaraturul on taastumise märgid selged.

«Tundub, et see soe suvi ja pikenenud puhkused on inimeste otsused kaugemasse tulevikku lükanud, aga nüüd need siiski realiseeritakse ära,» ütles Noppel-Kokerov. Ta lisas, et Tallinnas oli septembris korterite müük sisuliselt sama, mis eelmisel aastal.

Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman nõustus, et turg on taastumas ning selleks korraks on madalseis läbi. Samas ei julge ta tulevikku ennustada, sest majandus- ja töötusprobleemid ei ole veel kuhugi kadunud ning veel ei saa öelda, et taastumine lõplik oleks.

«Pelgame ka natukene seda stsenaariumit, et ühel hetkel turg võib jälle natuke kinni kiiluda ja loiumaks minna,» ütles Sooman.

«Pigem on praegu küsimus selles, kui suur kahju on praeguseks juba tehtud, kui palju on töötuks jäänud inimestel veel reservi, kui paljud tulevikus laenuhätta jäävad? Ühesõnaga, stsenaariumeid on palju, ma ei tahaks üldse ennustada, sest ennustamine on praeguses olukorras nii paganama tänamatu töö, et ükskõik, mida ma ütlen, tõenäoliselt see nii ei lähe.»

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektori Tõnis Rüüteli hinnangul tuleb praegune taastumine veel eelmise aasta uusarenduste arvelt ning isegi, kui hinnad on praegu jätkanud tõusu, siis edaspidi jäävad need kas samaks või isegi langevad pisut.

«Kinnisvarasektor on muu majandusega võrreldes alati viivises ja see on umbes poolteist aastat. Statistikas me näeme uusarenduste oste siis, kui nad on jõudnud asjaõiguslepinguni ja need juba kohustavad sellest perioodist ehk möödunud aastast, kui sõlmiti võlaõiguslepingud,» rääkis Rüütel.

Selgituseks, võlaõigusleping sõlmitakse eelkokkuleppena, kus pannakse paika tingimused ning pooled võtavad endale kohustused. Asjaõigusleping sõlmitakse siis, kui kinnisvara juba üle antakse.

«Kui me tõmbame nüüd pildi laiemaks, siis ega majanduslangus on olnud ju ka tuntav, nii et ega see kõik hakkab mõjutama. Prognoosin ma siiski stabiilsuse perioodi lähiaastateks ja pigem väikest langust,» ütles Rüütel.