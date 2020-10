ŠOKEERIVAD KAADRID ⟩ Politsei avaldas pildid kodust, kus Ühendkuningriigi kõige sadistlikum ema oma lapsi 19 aastat piinas

Briti kõige sadistlikumaks emaks ristitud Eunice Spry piinas kolme tema hoole all olevat last kokku 19 aastat. Eunice surus lastele pulgad kurku, et sundida neid sööma enda või kasuema koera väljaheiteid, vahendab BBC. Naine peksis lapsi regulaarselt ning sundis neid jooma pesuvedelikku ja -valgendit.