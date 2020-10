KASUTA VÕIMALUST ⟩ Lääne-Nigula vallas müüakse supersoodsat rehielamut

1925. aastal ehitatud rehielamus on kaks tuba, köök, sahver, vana rehealune ja küün. Ägeda detailina on hoones säilinud originaalne reheahi! Sinna otsa on ju mõnus magama ronida. Rehielamu pindala on 155,3 ruutmeetrit ning kinnistu pindala 34 000 ruutmeetrit.