Tehnoloogiaettevõtte teatas eelmisel nädalal, et on saanud Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuurilt toetuse arendamaks välja Kuul asuma hakkavat ehitussüsteemi, mille eesmärgiks on rajada sinna inimasustust toetav taristu, kirjutab prnewswire.com. Project Olympus nime kandva projekti elluviimiseks on ICON käed löönud veel kahe ettevõttega: taanlaste arhitektuuribüroo BIG ja SEArch+.