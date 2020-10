Inglismaal üürile antav korter on ka paremaid päevi näinud. Põrgulike üürnike poolt risustatud korteri omanik kardab, et ei saa neilt kunagi valuraha. Korteri omanik, Tommy Lappin (68), on hinnanud üürnike poolt tekitatud kahju 16 480 eurole.

Tommy märgib, et pidi korteris viibimise ajal kandma respiraatorit ja kaitseülikonda. Just sedavõrd tülgastav ja eemaletõukav on tema üürile antava korteri sisemus. Tommy, kes enda sõnutsi pidi 10 kuud üürnikega vägikaigast vedama, et üleüldse korterisse pääseda, eeldas, et peab kodus tolmuimeja ja lapiga tegema.