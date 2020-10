AJALOOPÄRL ⟩ Miks Kuressaare linnuse langevõre kinni kiilus ja 35 aastaks unustati?

«Võre lasti kiiruga sinna soonte vahele, mille vahel see jookseb ning see jäi kinni. Ühelt poolt arvati, et poldi otsad, mis hoidsid neid puittrosse omavahel koos, et neid ei lõigatud seinapoolsest küljest küllalt lühikeseks ja need jäid seina sisse kinni,» meenutas Püüa.