GALERII ⟩ Luksusautosid tootev Aston Martin siseneb kinnisvaraärisse ning on ehitanud oma esimese elumaja

New Yorgist kahetunnise autosõidu kaugusel asuv maja kannab nime Sylvan Rock. Luksusautotootja disainitud maja on müügis, kuid selle eest tuleb välja käia 7,7 miljonit dollarit (6,55 miljonit eurot). 783 ruutmeetrine maja asub 22,2 hektari suurusel kinnistul, vahendab The Sun.