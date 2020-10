Vaata, milline näeb välja NASA tuliuus kosmosekäimla

Tehnoloogiaettevõtte Collins Aerospace poolt välja töötatud kosmosevets kannab peent nime Universal Waste Management System (UWMS). Tegemist on esimese suuremahulise tualetipoti uuendusega, mis NASA ette võtnud on. Praegu kasutavad ameeriklased Venemaa kosmoseagentuuri poolt loodud lahendust, kuid see on nüüdseks juba pea 30 aastat vana, vahendab Architectural Digest.