KINNISVARAPORTAAL ⟩ Harju maahinnad kerivad koroona kiuste

Maade müügipakkumiste hind on eelmise aastaga võrreldes suurenenud enamuses Harjumaa valdades.

Kõige kallimat hinda küsitakse portaalis KV.EE maade eest ootuspäraselt Tallinnas. Tallinna maade keskmine kuulutuste hind on 205 eurot ruutmeetri kohta. See on mullusest 20 protsenti rohkem.