Facebook keelas sibulareklaami, kuna pidas seda liiga seksikaks!

Seemneid müüva ettevõtte Gaze Seed Co. omaniku Jackson McLeani sõnul sai ta eelmisel nädalal Facebookilt teate, et tema sibulaseemne reklaam on seksuaalse sisu tõttu maha võetud. Mehe sõnul ei olnud tema reklaamis midagi, mis isegi viitaks siivutule sisule. Reklaampildil on kõigest korvi pistetud sibulad, millest mõned on pooleks lõigatud, vahendab Toronto Sun.