VAATA ⟩ Aktiivne kodanik leidis soiku vajunud Narva maantee projektile kiire ja tõhusa lahenduse

Tallinna üheks tuiksooneks oleva Narva maantee ümberehituse projekt on linnavalitsuse laual juba pikalt tolmu kogunud. Linnal on soov Tallinna ühest olulisimast teest teha kaasaegne ja euroopalik jalakäijasõbralik tänav. Arendusele on pidureid peale pannud aga mitmed erinevad probleemid, alates maksumusest, lõpetades kõikvõimalike logistiliste viperustega.