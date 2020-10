Kui sina hoiustad õunu nii, siis teed seda ikka täiesti valesti!

Esimene asi, millega inimesed õunte hoiustamisel pange astuvad, on see, et õunu hoiustatakse koos teiste puu- ja köögiviljadega. Kõik puu- ja köögiviljad eritavad etüleengaasi, mis kiirendab valmimisprotsessi, kirjutab Real Simple. Mõned aiasaadused eritavad seda rohkem, teised vähem. Kuigi näiteks sibulale see gaas suurt liiga ei tee, siis ei saa sama õunte kohta öelda. Õunad küpsevad selle gaasi mõjul kiiresti üle ja lähevad halvaks. Seega ei tasu mingil juhul õunu koos teiste puu- ja köögiviljadega koos hoida.