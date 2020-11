Nutitelefonist sõrmejäljelugejani: 21. sajandi ukselukud ei pruugi sissetungija eest kaitsta

Sobivat nutilukku otsides soovitab G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja endale kindlasti meelde tuletada, et tegemist on ukseluku, mitte turvasüsteemiga. See ei kaitse sissemurdmise eest, vaid aitab mugavamalt kontrollida, kellel ja mis aja jooksul on õigus sellest uksest läbi pääseda. Kui eesmärgiks on kaitsta oma vara, siis on mõistlik kasutada turvateenuseid.