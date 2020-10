PILDID ⟩ Eesti maalikunstniku tähtteosed leidsid endale väärika kodu endises vabariigiaegses koolimajas

Pika ajalooga palkmaja on tunda saanud sõda ning lisaks õppehoonele täitnud teisigi funktsioone, enne kui aastateks tühjalt seisma jäi. Sisearhitekt Hillar Mänd selgitab, kuidas sai väärika hoone hiilgus taastatud ning kõik suurkunstniku teosed sinna keskele sätitud.

Millest alustasite projekti loomisel?

Kogu ruumilise idee lähtekohaks sai sümbioos selle maja elanike kosmopoliitsest olemusest ja hoonest endast. Kui siseruumides oli säilinud algupärast koolimaja hõngu, siis fassaadidel olid korduvate ümberehituste käigus aknad suletud ja väiksemaks ehitatud ning proportsioonid tundmatuseni paigast läinud. Koostöös arhitekt Kadri Soega sai esmalt originaalavade suurused ajalooliste fotode järgi ja vanade kinniehitatud kihistuste alt üles otsitud ning taastatud. Tänu sellele muutus kohe ka siseruum. Tekkis juurde valgust ja karakterit ning taastus ka ajalooline fassaadirütm. Maja hakkas uuesti elama.

Millest lähtusite hoone sisekujundusel?

Hoone ajastust lähtuvat tervikut sai hoitud sisearhitektuurses osas ruumide plaanilahenduses ja hoone küljes olevate detailidega. Sisustamisel, möbleerimisel ja dekoreerimisel sai põhiideeks vaheldusrikkuse loomine. Risti vastupidiselt kaasaegse voolava ruumi printsiipidele lähenesin hoopis teisest vanamoelisest perspektiivist. Kuna maja on piisavalt suur, siis on erinevate ruumide lõikes erinev ka koloriit, materjalid, meeleolud.

Et tekiks huvi avastada ja kasutada kogu maja. Samaaegselt soovisime, et interjööri ei muutuks erinevate ajastute eklektiliseks virrvarriks, vaid mõjuks ajatult. Sestap ultramoodsate uut ja vana vastandavate kontrastide põhimõttel töötavaid lahendusi sisekujundusest ei leia.

Uno Roosvalt maal «Äärelinnas», 1976. FOTO: NOAR.eu

Hoone interjööriga tegeledes jõudsite ühel hetkel ka kunstini ruumides. Kui palju saite selle valiku juures kaasa rääkida?

Oli üsna meelitav ja tähelepanuväärne, et klient palus abi ja arvamust ka niivõrd isiklikus teemas nagu kunstivalik. Siinkohal lähtusin selgelt mind ennast kõnetavatest töödest. Paralleelselt sobitasin subjektiivselt valitud kunstiteosed oma mõtteis ka hoone endaga. Kliendile andsin aga mõista, et kindlasti on lõppotsus tema enda teha. Vähimgi kahtlus või kõhklus minu poolt pakutud teoste osas viitas sellele, et need tööd tuleb välistada.

Kuidas jäid silma just Uno Roosvalti teosed?

Varased Roosvalti tööd, nii maastikud kui aiavaated, on oma värvirõõmus ja -külluses mind alati paelunud. Isegi kui teostel kujutatu on veidi melanhoolses võtmes ei mõju see kokkuvõttes kurvalt või masendavalt. Kuna antud objektil oli ruumidel kõrgust ja õhku ning kogu atmosfäär sai tekitatud veidi boheemlaslikum vabam ja kodusem, siis tundus Noarist saadaval olnud Uno Roosvalti suurem teos «Aias» hästi sobituvat. Tubli galerist ja kunstikeskkonna NOARi looja Andra Orn aga sellega ei piirdunud ja pakkus välja oma mälusopist ka kaks Uno Roosvalti veidi hilisemat teost «Pastoraalne» ja «Äärelinnas».