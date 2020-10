EKSPERT ⟩ Mis kriis? Uusarendusi müüakse mulluse tempoga!

«Soovin siiski rõhutada, et terve kinnisvaraturg on väga õhukesel jääl, kuna siiani on selgusetu, kui suured on ülemaailmsest koroonakriisist tingitud majanduslikud kahjud ja kui tugevalt need erinevaid turge tulevikus mõjutavad,» lisas Sooman. Pindi Kinnisvara poolt koostatud igakuise Tallinna ja Harjumaa uusarenduste monitooringu kohaselt on hetkel müügis 2193 uut korterit kokku 117 erinevas arendusprojektis. Keskmine korterite müügihind on 2730 eurot ruutmeetri kohta.