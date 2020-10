ENNE JA PÄRAST ⟩ Vanalinna korteri imeline muutumine: kuidas muuta autentsed detailid silmapaistvateks sisustuselementideks?

Kodud, millel on päris oma ajalugu – nii võime öelda vanalinna korterite kohta. Tavaliselt võib nendest leida ajahõngulisi detaile, nagu vana ahju kiviplaate või vanadest telliskividest valmistatud seinu. Mõned inimesed soovivad neid peita, teised tahavad need alles jätta.

IKEA sisekujundajad uuendasid ühe vana maja ühetoalist korterit, mille pindala on ainult 32 ruutmeetrit. See on lahtise planeeringuga korter, kus omanik ühteaegu magab, valmistab süüa, puhkab ja võtab külalisi vastu. Korteriomanik oli hakanud juba oma eluaset renoveerima – talle oli kõige tähtsam, et tema kodu säilitaks tänu autentsetele detailidele oma võlu.

Vanalinna korter enne uuendustöid. FOTO: Ikea

Näiteks jättis ta alles osa telliskiviseinast ja vanad kiviplaadid. Samuti andis ta uue välimuse ühele vanale kummutile, mille ta kogemata keldrist leidis. Ta soovis ilmtingimata, et ka see mööbliese omale õige koha leiaks. Ometi oli omaniku suurim väljakutse leida ühetoalises korteris koht, kus unistada, omaette nokitseda ja asju hoida.

Erinevad alad, samad kapid

Selleks, et süvendada väikeses ühetoalises korteris muljet, nagu seal oleks palju ruumi, soovitas sisekujundusspetsialist paigutada toa erinevatesse aladesse näiteks universaalsed valget värvi köögikapid, milles oma asju hoida.

Vanalinna korter peale uuendustöid. FOTO: Ikea

«Kui sa paigutad valged kapid valgetele seintele, sulanduvad need keskkonnaga ja justkui kaovad. Nii ei mõju need ka visuaalselt raskelt. Kasutades samu kappe erinevates alades, saad terves kodus ühtset stiili viljeleda. See on eriti oluline, kui sa elad korteris, milles on ainult ühe toa jagu ruumi. Kuigi sa jagad oma ruumi erinevateks aladeks, on sul siiski üks suur ruum,» ütles IKEA sisekujundaja Darius Rimkus.

Autentsed detailid, mis püüavad pilke

Selleks, et muuta vanaaegse korteri olemasolevad autentsed detailid silmapaistvateks sisustuselementideks, soovitab spetsialist võtta needsamad detailid ruumi kujundamisel aluseks. Kui sa soovid esile tõsta näiteks vanu kiviplaate, telliskiviseina või restaureeritud puitmööbliesemeid, kasuta valgetel seintel valgeid kappe, kus need sulanduvad keskkonnaga ning ei mõju massiivselt. Sedasi muutuvad vanad detailid veelgi rohkem silmapaistvaks ja dekoratiivseks ning nii ei ole igapäevaesemed silme all. Mööbel ja tekstiilid, näiteks diivanid, päevatekid, padja ja kardinad, mis on sarnast ja naturaalset värvi, tõstavad neid veelgi rohkem esile.

Vanalinna korter peale uuendustöid. FOTO: Ikea

Kui sa pead jagama ühe ruumi erinevateks aladeks, saad sama disainiga kardinaid kasutada ka ruumi eraldajatena, mitte ainult toa pimendamiseks või kaunistamiseks. Sellist lahendust võid kasutada näiteks oma magamistoa muudest aladest eraldamiseks.

Kui lagi on liiga kõrge ja põrandapinda liiga vähe

Äärmiselt kõrged laed on vanades majades väga tavalised. Seega, selleks et luua võimalikult palju hoiuruumi, soovitas sisekujundaja valida omale kõrged, kuid kitsad põrandakapid. Samuti peaksid ka teised sisekujunduslahendused olema ühtaegu kompaktsed ja funktsionaalsed.

Vanalinna korter peale uuendustöid. FOTO: Ikea