HEA TEADA ⟩ 5 viga, mida esimest korda kinnisvara müües tehakse

Kui tekib soov müüa oma kinnisvara, siis on inimestel alati esmane mõte, et mis see siis ära ei ole: teen pildid, panen üles ja teen tehingu. Ei pea maaklerit kaasama ega kellelegi vahendustasu maksma. Mõeldud-tehtud, kuid müük ei edene nii hästi. Milles asi? Mida teeb klient esimest korda kinnisvara müües valesti?

Kehvad pildid

Esimene viga on teha udused, halva nurga alt üles võetud pildid või ka sellised, mis näitavad asjadest ülekoormatud tube ja sassis nurki. Internetist turul pakutava vara kuulutusi otsiv inimene saab esmase emotsiooni just müügikuulutuse juures olevatest piltidest. Vahel on kuulutuse esipilt niivõrd määrav, et pakutava vara linki ei hakata isegi avama. Seega tuleks väga suurt tähelepanu pöörata müügikuulutuse juurde lisatavate piltide kvaliteedile.

Ebakõlad ehitisregistri andmetes

Teine viga on panna kinnisvara müüki, teadmata, et pangad ei anna selle ostmiseks laenu, kuna vara ei vasta ehitisregistri andmetele. Näiteks on muudetud tubade planeeringut, küttekolde liiki, katusekattematerjali või paigaldatud õhksoojuspump. Variante, mille tõttu vara ei vasta registris olevatele andmetele, on veel mitmeid. Pangad ei ole aga nõus selliseid riske enda kanda võtma. Kui omanik hakkab andmeid korrastama, võib sellega kaasneda nii raha- kui ka ajakulu, mille vältel jõuavad ostjad kas loobuda või uue vara leida.

Kõrged ootused

Kolmas viga on panna oma vara müüki liiga kõrge hinnaga. Nimelt vaadatakse, mida turul pakutakse ja mis hinnaga, ning hinnatakse siis sisetunde järgi oma vara väärtus. Ülehindamisel moodustab suure osa hinnast emotsionaalne väärtus. Aga miks see siis ikkagi vale on? Toon välja mõned põhjused. Vara, millega te enda vara võrdlete, võib juba olla üle hinnatud ja kui hinda veel tõstate, on tegemist juba liiga kõrge hinnaga. See toob omakorda kaasa pika müügiperioodi. End turuga kursis hoidvad inimesed ei reageeri teie müügikuulutusele, vaid jäävad ootele, kuni te hinda langetate. Jällegi tekib olukord, kus soovite müüa, kuid napib vaatama tulijaid ja ostjaid ei leidu.

Ostjate provokatsioonid

Neljas viga on see, et müüjad lasevad end emotsionaalsel tasandil ostjate poolt nii palju mõjutada, et tulevad hinnas alla rohkem, kui peaks. Ostja sisendab müüjale, et tolle vara pole praktiliselt midagi väärt ja on hea, kui niigi palju pakutakse, ning müüja ongi valmis müüma alla turuväärtuse. Omanik kaotab niimoodi soovitud või mõistliku tulu.

Juriidiliste teadmiste puudumine