PILT SELGEKS ⟩ Kuidas seada robotniiduk talveuneks valmis?

Ilmad on jahedamad, väljas on tormisem, õhk on niiskem ja õunad pikutavad puude all – suvi on möödas ja peagi ka viimased aiatööd. Kuidas sügise saabudes hoolitseda oma robotniiduki eest ning teda vaikselt talviseks perioodiks ette valmistada, et niiduk saaks kevadel taas täiel rinnal tööd alustada?