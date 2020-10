EKSPERT SELGITAB ⟩ Miks on kahetoaline magalarajooni korter hea investeering?

Kui kaaluda kahetoalise korteri soetamist magalarajooni selle väljaüürimise eesmärgil, tuleks kõigepealt enda jaoks kaardistada huvipakkuv asukoht ka piirkonnasiseselt. Tänavad, mille läheduses asub mõni suurem tõmbekeskus või mis paiknevad linnasüdamele lähedal, on ka üürniku jaoks oluliselt atraktiivsemad kui magalapiirkonna tagumine ja kaugem pool.

Kas huvipakkuvas piirkonnas asuv korter võiks olla hea investeering, sõltub mitmest asjaolust. Paljude korteritega majades on korteriühistud enamasti tegusad, kuid tähelepanu tuleb kindlasti pöörata kommunaalmaksete suurusele, eelkõige majale võetud pikaajalistele renoveerimislaenudele või planeeritud remonditööde jaoks kogutavate remondifondimaksete suurusele. Kui korteriga kaasnevad kõrvalkulud on väga suured, mõjutab see üürniku leidmise võimalust või investori saadava tulu suurust.

Väljaüürimise eesmärgiga korteri soetamisel tuleb endale selgeks teha, kellele võiks antud korter sobida. Kahetoaline korter sobib väljaüürimiseks mitmele sihtgrupile: üliõpilased, lasteta noorpaar, töötav spetsialist või üksik vanem inimene.

Magalarajoonidel on piirkonnana palju plusse, nagu väljakujunenud infrastruktuur: läheduses on enamasti tihe linnaliini bussiühendus, samuti on tihti jalutuskäigu kaugusel lasteaiad-koolid, kauplused, perearstikeskused ning muud kaubandus- ja teenindusasutused. Sellistes piirkondades on tavaliselt palju võimalusi ka sportlikult aega veeta, kuna läheduses on mitmeid treeninguklubisid, kergliiklusteid ja spordiradasid. Tihtipeale on sellise piirkonna näol tegemist väga mugava elukeskkonnaga.

Magalapiirkondade kahetoalised korterid on ka kättesaadavamad, need saab mõistliku hinnaga soetada. See tähendab vähemalt teoreetiliselt paremat üüritootlust ja väiksemat igakuist laenusummat juhul, kui korter on soetatud pangalaenu abil. Väiksemad korterid on ka likviidsemad ja neid on kergem uuesti maha müüa, kui selleks peaks tekkima vajadus.