KredEx avab 1. novembril tehaselise rekonstrueerimise toetuse taotlusvooru

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on see ühistute jaoks ainulaadne võimalus panustada innovatsiooni ja saada seejuures energiatõhus ning hea sisekliimaga kodumaja.

«Kuna tegemist on Eestis korterelamute rekonstrueerimisel uue meetodiga, siis valib KredEx toetust saavatele ühistutele projekteerija ning ehitaja avaliku konkursi teel. Loodetavasti annab see ühistutele suurema julguse ja kindluse üheskoos riigiga innovatsiooni panustada ning saada seeläbi majad korda,» sõnas Reinsalu.

Toetuse eelarve on ligikaudu 12 miljonit eurot. Toetust saab 50 protsenti või kuni miljon eurot korterelamu kohta. Tööd tuleb lõpetada kahe aasta jooksul. Vajalik on tööde tulemusel saavutada vähemalt C-energiaklass. Oluline on, et kastutakse tehases valmistatud välisseina ja katuse elemente ning hoone juures toimub vaid nende paigaldamine.