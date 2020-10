KONKURSS LÄBI! ⟩ Patarei Merekindluse hoovid saavad klaaskatuse

«Konkursilt on oodata Merekindluse avalikule alale põnevaid ja ainulaadseid lahendusi. Moodne arhitektuur tekitab olemasolevate 19. sajandi ajalooliste klassitsistlike hoonete kõrval vägeva kontrasti ning annab kogu kompleksile täiesti teistsuguse hingamise,» sõnas US Real Estate'i arendusdirektor Martin Kolga.

Suurim erialane väljakutse sellel arhitektuurikonkursil osalevatele arhitektuuribüroodele on kahtlemata kokku 5000 ruutmeetrise pindalaga sisehoovide katmine klaaskatustega. Kuna klaaskatuste kavandamine on lisaks arhitektuurile kahtlemata ka väga keerukas insenertehniline ülesanne, siis oleme konkursi tööde hindamisse kaasanud vastavad konstruktsioonide ja energiatõhususe tippspetsialistid,» lisas US Real Estate’i ehitusdirektor Tarmo Pohlak