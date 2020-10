PILDID ⟩ Endisest tselluloosivabrikust pealinna tõmbekeskuseks: vaata, kuidas Fahle piirkond 3 aastaga muutunud on

«Meil on äärmiselt hea meel, et Fahle Pargi kiiret arengut on märgatud, oleme selle eest nii Muinsuskaitseametile kui ka Tallinna linnale väga tänulikud. Meie sooviks on kasutades ära unikaalsete paekivihoonete võimalusi, mida Eesti juugendarhitektuuri suurkuju Jacques Rosenbaumi looming pakub luua inspireeriv töökeskkond ärilinnakus töötavatele inimestele, aga ka kujundada Fahle Pargist kesklinna oluline maamärk, kus linlased ja Tallinna külalised saaks aega veeta,» rääkis Fahle Pargi rajaja Fausto Capitali juhatuse liige Sven Mihailov.