Selleks, et turgutada oma meeli ja produktiivsust, soovitavad asjatundjad töönurk magamistoast välja viia. Magamistoas võib küll mugav ja õdus, ent töötegemist see paraku ei toeta. Mõtted on laiali ja tööpäev venib ka selle võrra pikemaks, vahendab apartmenttherapy.com.