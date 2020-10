FOTO: Duravit

Nutilahendused on jõudnud ka tualettruumi! Seni vaid Jaapanist tuntud funktsionaalsed ja hügieenilised wc-duššid leiavad aina enam tee ka Eesti kodudesse. SensoWash® Starck f ja SensoWash® Slim WC-dušid muudavad elu mugavamaks, lihtsamaks ja tervislikumaks juba esimesest hetkest.

Bidee ja tagaduši ideed ühendav WC-dušš pakub hügieeni kõige naturaalsemal ja loodussõbralikumal moel. Tänaseks on käsidušid näiteks Soomes laialdaselt levinud. Seega ei pea eeskujusid otsima kaugelt: meie põhjanaabrid teavad, et ainult vesi puhastab korralikult ja isikliku hügieeni eest hoolitsemine tähendab erilist tähelepanu pööramist intiimpiirkonnale. SensoWash® Slim ja SensoWash® Starck f WC-duššid üllatab nii disaini kui nutikate lahendustega. Kogu nutikas lahendus on peidetud elegantsesse, pealtnäha traditsioonilisse tualetipotti.

FOTO: Duravit

Kuidas oleks, kui kodus oleks vähemalt üks disaineri poolt voolitud element? Mis siis, kui selleks oleks tualettpott? Duraviti valikust leiab disainer Philippe Starcki elegantse WC-lahenduse, mis pole pelgalt WC-pott. Hulgaliselt disainiauhindu võitnud SensoWash® Starck f WC-dušš pakub lisaks esteetilisele välimusele ka maksimaalset kasutajakogemust. Ei ühtegi üleliigset liigutust – innovaatiline Starck f teeb kõik kasutaja eest ära. Enam ei pea ise poti kaant kergitama, lähenemisandurid avavad tualetipoti ise. Iga tualeti kasutaja saab endale sisestada kasutajaprofiili koos oma eelistustega, et automaatne süsteem pakuks igale kodu elanikule talle sobivat lahendust. Nii võib eelistustesse märkida istmesoojenduse, veepihustuse ning soojaõhu kuivatuse režiime. Tõeline luksus!

FOTO: Duravit

SensoWash® Slim on kasutaja- ja rahakotisõbralik WC-dušš. Lisaks mõistlikule hinnale, ei pea enam raiskama raha wc-paberile ega koormama sellega loodust. Multifunktsionaalne dušš sobib nii uuele kui juba nõudlikumale kasutajale. Juhtimispuldilt on võimalik seadistada veejoa suunda, intensiivsust ning temperatuuri. Pärast tualeti kasutamist puhastab SensoWash® Slim lisaks selle kasutajale ka ennast puhtaks. Nutikas isepuhastuv tualettpott säästab sellega pererahva aega ning vaeva. Et muuta tualetis käik veelgi mugavamaks ja mõnusamaks, on SensoWash® Slim wc-duššil ka istmesoojendus.

WC-dušši praktilisuse kõrval pole unustatud ka disaini. Õhuke, vaikselt sulguv potikaas tagab elegantse välimuse. Kaane kriimutuskindel pind tagab uueväärse välimuse pikkadeks aastateks. SensoWash® Slim WC-dušši puhastamine on lihtne, kuna kaas ja prill-laud käivad ära vaid ühe lihtsa liigutusega. Innovaatiline öörežiim valgustab tualeti, et näeks pimedas liikuda ilma, et suurt laetuld põlema peaks panema.

SensoWash® Slim sobitub koguni kaheksa erineva kollektsiooniga, muutes selle sobivaks ka kõige nõudlikuma koduomaniku jaoks. Nii saab nautida modernse tualeti võimalusi igas kodus.

WC-dušš – kellele ja milleks?

WC-dušš sobib igasse kodusse, kus peetakse lugu hügieenist. Eelkõige on see praktiline naiste mugavusi ja intiimhügieeni silmas pidades, aga dušiga saab pesta tervet potti ja tualettruumi.

Kindlasti on see abiliseks ka siis, kui peres on lapsi. Nii saab kiiresti puhtaks nii lapse kui poti. Lisaks on see hea abiline vanemate inimeste kodudes Seega, praktilisi põhjuseid, miks WC-dušš võiks igas majapidamises olemas olla, on palju.

Mitmesaja-aastase ajalooga vannitoasisustuse tootja Duravit on loonud WC-dušši vannitoakollektsioonide osaks. Just selleks, et üha rohkemad inimesed saaksid võimaluse muuta oma igapäevaseid hügieeniharjumusi mugavamaks, looduslikumaks ja meeldivamaks.