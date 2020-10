PILDID ⟩ Eesti lasteaeda jõudis maailmas ainulaadne mudilastele disainitud vannitoasisustus

Tegemist on esmakordselt lasteaedadele ja algkoolidele disainitud vannitoakollektsiooniga, mis valmis disainerite, pedagoogide ja laste koostöös.

Kollektsiooni pärliks on uudne kolme eri kõrgusel asuva kausiosaga valamu, mis annab lastele võimaluse ise otsustada, milline on neile sobivaim. See teeb kraanikausi kasutamise lihtsamaks ja julgustab igas eas lapsi iseseisvalt tegutsema.