PILTUUDIS ⟩ Tormituultes lendu tõusnud päikesepaneelid augustasid auto katuse

«Kahju autole on hinnanguliselt 6000 euro ümber, aga veelgi suurem kahju on hoonele ja päikesepaneelidele. Selle kahju summa on hetkel teadmata,» selgitas Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu. Ta lisab, et tormituulte eest ei ole kaitstud ka suuremad masinad. Näiteks tõi Harjumaal tuhandeid eurosid kahju murdunud puu, mis langes läheduses seisnud ekskavaatorile.