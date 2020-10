PANE KÕRVA TAHA ⟩ Oluline info, mida võiksid kinnisvara kasutusloast teada

Kasutusluba on vajalik eelkõige hoone ohutuse ja inimeste heaolu tagamiseks. Kasutusluba näitab, et ehitusloa alusel valmis ehitatud hoonet on võimalik sihtotstarbe kohaselt kasutada, st ehitis on valmis ja ehitustegevus on lõppenud ning ehitatud on vastavalt projektile ja seadustele. Kasutusteatis on vaja taotleda, kui ehitustegevuseks on esitatud ehitusloa asemel ehitisteatis. Kasutusteatis näitab sarnaselt kasutusloaga, et ehitustegevus on lõppenud ning hoonet või rajatist on võimalik kasutada otstarbekohaselt. Kuigi tegemist on tavapäraste dokumentidega, võib kasutusloa või kasutusteatise taotlemine olla teatud juhtudel keerukas.

Kinnisvara dokumendid olgu korras

Pangad kontrollivad enne laenuotsuse tegemist tagatiseks pakutava kinnisvara dokumentatsiooni: vaadatakse kasutusloa või kasutusteatise olemasolu, kui see on seadusega nõutud ja ka seda, kas ehitisregistri andmed vastavad tegelikkusele.

Kui ostetaval kinnisvaral puudub kasutusluba või pole dokumendid ehitisregistris korras, palub pank laenutaotlejal puudused enne laenulepingu sõlmimist kõrvaldada. Lihtsamal juhul seatakse kodulaenu lepingusse tingimus ja tähtaeg dokumentide kordategemiseks. Puudulik ja ebakorrektne dokumentatsioon võib olla põhjuseks, miks pank soovib suuremat omafinantseeringut. Kui laenutaotlejal seda pole, siis ei pruugi pank olla nõus laenu finantseerima.

Kasutusloa puudumine võib tulla üllatusena

Kasutusloa taotlemine on kinnisvara omaniku kohustus. Korrektsete dokumentide vormistamise kohustus on vara omanikul ka siis, kui vara on soetatud vigase dokumentatsiooniga. Mõnikord võivad puudused olla üsna suured ja dokumentide või ehituse korrastamine võib osutuda ootamatult aeganõudvaks ja kulukaks. Toon näiteks ühe kliendi loo, kes ostis 2006. aastal kodulaenuga katusekorteri, mis asub 1900. aastate alguses ehitatud miljööväärtuslikus majas Tallinna kesklinnas. Katusekorterid ehitati välja vastavalt väljastatud ehitusloale, kuid kasutusloa taotlemise protsess jäi pooleli. 2006. aastal, enne kinnisvarabuumi tippu ja eelmist majanduslangust, ei osanud kodu ostja kasutusloa olemasolule erilist tähelepanu pöörata. Sellele ajale omaselt ei küsinud dokumente ka pank ega juhitud sellele tähelepanu notaris. Kasutusloa puudumine kerkis probleemina esile alles aastaid hiljem, kui korterit müüa soovides selgus, et uutele ostjatele ei anta ilma kasutusloata kodulaenu.

Kasutusloa taotlemine võtab aega ja võib olla kulukas

Kui ehitusdokumentatsiooniga on kõik korras ja ehitatud hoone vastab väljastatud ehitusloale, siis keskmiselt kulub kasutusloa taotlemiseks 1,5–2 kuud. Kui objekt vastab ehitusloale, täidetud on tuleohutusnõuded ja tegemist on kaasaegsetele elamistingimustele vastava koduga, siis saab kinnisvara omanik kasutusloa ehitusregistris ise taotleda.