Sul on ilmselt pikk päev selja taga. Kuidas valmistusid kokandusmaailma prestiiźikamaks kokandusvõistluseks? Said ikka sõba silmale?

Jah, on väga pikk päev olnud. Ma ärkasin kuskil kella viie paiku. Päevakava on intensiivne, kõik jookseb filmi kombel silme eest läbi. Aga eestlased on väga tubli töö ära teinud. See on üks parimaid toimumispaiku sellel võistlusel.