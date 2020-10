AITA VALIDA! ⟩ Milline kujundus sobiks enim Fahle Pargi seina kaunistama?

Fahle Pargi rajaja Fausto Capitali juhatuse liikme Sven Mihailovi oli rõõmustav näha, et konkursile laekus inspireerivaid kaasaegseid kunstilisi lahendusi, kuhu oli integreeritud Fahle Pargi sümboolika ning Tallinna vanima tselluloosivabriku väärikas ajalugu.

«Visuaalselt muudab konkursi võitja Tallinna linnaruumi kindlasti huvitavamaks,» märkis ta. Fausto Capitali turundus- ja kommunikatsioonikoordinaator Mari-Liis Vaher ütles konkursitöid tutvustades, et iga töö võlub oma unikaalsusega.

«Esimene konkursitöö viitab näiteks paberivabriku ajaloole, puudele, toonide inspiratsiooniks kõrvaloleva hoone rohekad klaasid,» sõnas ta. Teise konkursi töö puhul on samuti lähtunud metsast, kuid see mets on kokku pandud tööstuslikest materjalidest- tumehall ehitusplaat ning venitatud lehtvõrk.