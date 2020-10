LAENUKRAANID LAHTI ⟩ Laenupakkujad võistlevad taas koduostjate nimel

Kevadine ehmatus kinnisvaraturul on möödas ka pankade jaoks, tänaseks käib kodulaenude turul LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnul jälle tihe konkurents.

«Pigem on ostjad praegu äraootavad ja alahindavad enda laenuvõimekust,» selgitas ta.

Saksingu kinnitusel osutavad suurpankadele tõsist konkurentsi ka kodumaiste pankade laenupakkumised. «Kodumaised pangad on aktiivsed, väga häid pakkumisi on ostjatele teinud ka pigem kallimate tarbimislaenude poolest tuntud ettevõtted,» täpsustas ta. Pangad teevad häid pakkumisi ja uus trend on ka soodustused lepingutasudes.